Крашенинников: Работодателей за неоплату выходного 1 июля будут наказывать

В России работодатели должны будут заплатить гражданам за выходной 1 июля.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в противном случае компенсацию можно будет требовать через суд, так как это нарушение закона.

Как отметил народный избранник, отказ оплатить этот день со стороны работодателя будет грубым нарушением трудовых прав, через суд с такого начальника можно будет не только взыскать недостающее, но и добиться компенсации морального ущерба, пишет "Российская газета".

Тем временем, в Центральной избирательной комиссии России презентовали работу информационного центра по голосованию по поправкам в Конституцию. Члены ЦИК назвали его работу "уникальной", поскольку "впервые центр открывается за неделю до голосования". Очевидно, имеется в виду основной день голосования – 1 июля, его еще сделают выходным. Но при этом ЦИК упорно старается не формулировать тот факт, что голосование будет идти всю неделю, хотя на это указывает сам график работы информационного центра.

Так, по словам члена ЦИК Антона Лопатина, с 25 по 30 июня центр будет работать с 12 по 15 часов мск, а также с 10 часов 1 июля до 15 часов 2 июля.