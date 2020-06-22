Евгений Пригожин заявил, что национальные интересы США заключаются в уничтожении всех несогласных

Соединенные Штаты на протяжении долгих лет не учитывали национальные интересы других государств, ставя свои цели превыше всего. Такое мнение на фоне публикации директив H.RES.996 и DAV20A77 выразил петербургский предприниматель Евгений Пригожин в открытом письме к Конгрессу США.

Внесенные в Конгресс США резолюции в отношении петербургского бизнесмена содержат три необоснованных тезиса: атака на национальные интересы США, негативное влияние на внутреннюю политику других стран и раскол с союзниками США, а также вмешательство в демократические процессы США. Об этом подробнее можно узнать в материале Федерального агентства новостей.

Пригожин указал на то, что весь мир стал национальным интересом США с 1905 года. Выступавшие против американского вмешательства страны либо исчезали, либо перекраивались их границы. На данный момент Вашингтон преследует только одну цель — уничтожать всех несогласных с их позицией, уверен бизнесмен.

«Сегодня национальные интересы США заключаются в том, чтобы уничтожать всех несогласных и распространять свое влияние по всему миру», — отметил Пригожин.

США намерены разрушать чужие культуры и традиции, считает бизнесмен. Национальные интересы другого государства в США рассматривают как угрозу их безопасности.

«Всего Соединенные Штаты развязали 41 войну в ходе которых были уничтожены миллионы человек. В том числе во время бесцеремонного и неоправданного применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Ключевым национальным интересом США является разрушение чужих культур и порабощение других народов. Даже армия Соединенных Штатов – единственная армия в мире, которая нацелена на порабощение, а не защиту государства (а военные миссии за пределами США в разы больше, чем у любой страны мира и насчитывают около 300 тысяч человек). Собственные национальные интересы любого государства США рассматривают как угрозу своим национальным интересам и национальной безопасности. Америка считает, что ни одна страна в мире не может заявить о своих интересах без разрешения Вашингтона», - говорится в открытом письме.

По мнению американцев, ни одна страна не должна иметь собственных интересов, добавил Пригожин. Для осуществления этих целей Америка регулярно вмешивается в политические процессы других государств, творя беззаконие. Манипуляции общественным сознанием происходят благодаря социальным сетям и мировому интернету.

«Соединенные Штаты вмешивались и вмешиваются в выборы большинства стран мира. Американские фабрики троллей ведут разрушительную работу повсюду, в том числе и в России. Не нужно забывать, что социальные сети и большая часть мирового интернета находятся под глобальной цензурой и контролем американских спецслужб и манипулируют общественным сознанием», - пишет Пригожин.

Петербургский предприниматель напомнил, что дело о вмешательстве в американские выборы в 2018 году стало самым позорным судебным процессом в США. Правосудие доказало, что более 20 миллионов листов «доказательств» якобы причастности россиянина оказалось обычной макулатурой.

«Я убежден в том, что американский народ сам выбирает своих президентов. Но в последнее время этот выбор не устраивает корпоративную элиту, «глубинное государство». Корпоративные элиты США стремятся установить во главе государства марионеточных президентов, так как главная задача этих элит – это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США», - заявил Пригожин.

В заключение он призвал Вашингтон не забывать о том, что на планете существуют сотни других государств, а далеко не одни США.

«Подводя итог, я призываю вас, уважаемые господа конгрессмены, не забывать, что на Земле 252 государства и у каждого из них есть свои национальные интересы и ценности. Вы не одни в этом мире», - заключил Евгений Пригожин.