26 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Ученые подтвердили связь группы крови с заболеваемостью COVID-19

Люди со группой крови II чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, к такому выводу пришли теперь и иранские ученые. Как сообщает РИА "Новости", препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv. Ранее это озвучили китайские и американские специалисты.

Таким образом, подтверждено, что хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группой, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови.

Напомним, ранее о том, что больше всего заболевших COVID-19 среди людей со второй группой крови, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. "Факт, который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных коронавирусом - вторая. В большом отрыве от других групп крови", - рассказала она.

Также Скворцова говорила, что выздоровлениям 100-летних пациентов есть довольно простое объяснение - генетика. "Для людей 90+ характерен довольно молодой иммунитет, который в обычных случаях после 60 лет уходит. Они соответствуют иммунитетом 50-60-летним. Они молоды иммунитетом", - пояснила руководитель агентства.

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Ученые подтвердили связь группы крови с заболеваемостью COVID-19

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Теги: COVID-19, группа крови



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