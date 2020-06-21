Акционеры "ВСМПО-Ависма" опровергли заявление своего топ-менеджера о приостановке работы

Акционеры корпорации "ВСМПО-Ависма" опровергли возможность приостановки работы с сентября этого года. Об этом говорится в совместном заявлении "Ростеха" и основного акционера "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

О том, что предприятие может полностью остановить работу в сентябре, если не удастся получить новые заказы, 17 июня сообщил и.о. гендиректора Максим Кузюк. По его словам, работать при маленькой загрузке - еще хуже, чем полная остановка. При этом топ-менеджер предприятия подчеркнул, что остановка работы может произойти лишь в крайнем случае, сейчас перед предприятием стоит задача найти новые заказы.

Акционеры же, на которых ссылается "Коммерсант", заявили, что предприятия работают и продолжат работать в привычном режиме, а комментарий Максима Кузюка - "это его личное мнение, которое не имеет отношения к действительности".

В начале июня Максим Кузюк также анонсировал сокращения в корпорации. Он отметил, что понимает, что Верхняя Салда не проживет, если это случится, но ему хочется, чтобы "поменялась концепция нашего восприятия завода как гарантированного работодателя".

В составе корпорации, которая является крупнейшим производителем титана в мире, две промышленные площадки - "ВСМПО" в городе Верхняя Салда Свердловской области и "Ависма" в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой. Максим Кузюк приступил к исполнению обязанностей гендиректора 7 мая этого года.