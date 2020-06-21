Скончался мужчина, расстрелявший сотрудников ДПС в Москве

Ратмир Галаев, который расстрелял сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве, скончался. Об этом сообщает РИА "Новости". Злоумышленник в ходе перестрелки был ранен.

Напомним, 15 июня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту Ратмир Галаев расстрелял сотрудников ДПС. Двое пострадавших инспекторов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также был госпитализирован. По данным СМИ, Галаев - сын бывшего начальника отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля по республике Ингушетия. По некоторым данным, он готовится стать шахидом. СМИ сообщали, что московской квартире Галаева обнаружены экстремистские материалы.