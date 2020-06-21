26 Сентября 2020
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Общество В России
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Вопреки самоизоляции: МВД заявило о существенном снижении случаев семейно-бытового насилия

Вопреки заявлениям лоббистов закона о "семейном насилии", количество семейно-бытовых преступлений в России за первые пять месяцев снизилось на 12%. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что случаев нанесения тяжких телесных повреждений стало меньше на 20%.
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В мае, когда действовал режим самоизоляции, количество семейно-бытовых преступлений зафиксировано на 13% меньше, чем в мае прошлого года, в том числе количество убийств и покушений на убийство снизилось на 28%, а случаев нанесения тяжкого вреда здоровью - на 25%.

Ранее сторонники закона о "семейном насилии" неоднократно заявляли, что в условиях самоизоляции количество случаев "семейного насилия" резко возросло, поэтому нужно срочно принимать соответствующий закон. Так, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в начале мая заявляла, что, "по данным НКО", количество случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Данные МВД опровергают эти слова.

10 мая МВД уже заявляло, что в российских семьях наблюдается не увеличение, а снижение числа случаев насилия. Так, в апреле его стало на 23% меньше по сравнению с апрелем прошлого года. Интересно, что в марте падение было лишь 7%, а в предыдущие два месяца - 8-9%. То есть самоизоляция, напротив, уменьшила число случаев насилия в семьях, причем ускоренно.

Напомним, на слушаниях в Общественной палате РФ в октябре прошлого года кандидат юридических наук, старший научный сотрудник ВНИИ МВД РФ Елена Тимошина назвала такие цифры. В 2018 году в России только 22% преступлений с применением насилия против женщин было совершено в семье, в том числе мужьями - 12%. То есть 78% случаев насилия против женщин вообще происходит вне семьи, причем половина насилия в семье совершается не мужьями. Против несовершеннолетних в семье было совершено лишь 17% преступлений с применением насилия, в том числе родителями - 11%.

Тимошина также обвинила лоббистов антисемейного закона в клевете на правоохранительные органы, которые будто бы покрывают огромное число преступлений, и создании в обществе атмосферы психоза.

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Вопреки самоизоляции: МВД заявило о существенном снижении случаев семейно-бытового насилия

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Теги: МВД, насилие, семья, семейно-бытовое насилие



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