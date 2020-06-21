26 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
взлом квартиры Петра Верзилова (2020) | Фото: Baza, скрин видео

К участнику Pussy Riot Верзилову пришли с кувалдой

Появилось видео с камер наружного наблюдения на подъезде дома, где живет участник Pussy Riot Петр Верзилов.

На видео, которое публикует Baza, люди, одетые в форму полиции, заходят в подъезд.

У одного из них с собой в руках кувалда.

(2020)|Фото: Baza, скрин видео

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром неизвестные взломали дверь в квартире Верзилова. По сведением соседей, около 10 человек приходили к нему и ломали дверь в его квартиру. После этого активист перестал выходить на связь.

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К участнику Pussy Riot Верзилову пришли с кувалдой

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Теги: Петр Верзилов,



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