"Хватит преемников искать". Путин допустил выдвижение на пятый срок

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности выдвижения на новый срок. Об этом он заявил в эфире ВГТРК. По словам главы государства, в случае отсутствия такой перспективы у него, через два года начнутся игры престолов вместо нормальной работы.

"Если этого не будет, то года через два, я знаю это на собственном опыте, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках новых преемников", - заявил Путин.

Он также добавил: "Работать надо, а не преемников искать".

Глава государства вместе с тем отметил, что пока для себя ничего не решил. "Я ничего не решил, но я не исключаю возможности... баллотироваться", - отметил он.

Напомним, в январе 2020 года Путин заявил о внесении поправок в Конституцию с усилением полномочий таких структур как парламент, Госсовет и Совбез. Однако в марте на фоне слухов о проведении досрочных выборов в Госдуму уже в нынешнем году, в Основной закон по предложению Валентины Терешковой была срочно внесена поправка о возможности Путину баллотироваться снова. Эксперты не исключали, что авторы поправки об "обнулении" заблокировали некий нежелательный процесс трансфера власти.

Добавим, что в 2018 году начался четвертый срок работы Путина на посту главы государства. Также он избирался на эту должность в 2000, 2004 и в 2012 годах. С 2008 по 2012 годы работал премьер-министром РФ.