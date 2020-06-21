Водителя грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5 на Южном Урале, отпустили

Катав-Ивановский городской суд сегодня, 21 июня, избрал не связанную с лишением свободы меру пресечения водителю грузовика, совершившему смертельное ДТП на трассе М-5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, для него установили процессуальное принуждение в виде обязательства о явке.

Напомним, ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5. По словам водителя грузового автомобиля, из-за отказа тормозов он совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино. Два человека погибли, еще семь получили травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водителю большегруза может грозить лишение свободы сроком до семи лет. Происшествие стало предметом обсуждения в Совете Федерации.