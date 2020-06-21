Мэрия Екатеринбурга открестилась от раздачи продуктовых наборов
В мэрии Екатеринбурга заявили, что не имеют отношения к раздаче продуктовых наборов. Информация об этом ранее начала распространяться в мессенджерах.
"Это не входит в полномочия органов местного самоуправления. Муниципалитет уже обратился в правоохранительные органы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.
Примечательно, что фейковую информацию о раздаче наборов неизвестные стали распространять в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.