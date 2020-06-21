26 Сентября 2020
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Росгвардия (2018) | Фото: Накануне.RU

"Отпускной" сотрудник ППСП на автомобиле убил росгвардейца на Южном Урале

В Челябинской области произошло ДТП, участниками которого стали сотрудники правоохранительных органов - полиции и Росгвардии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Южному Уралу, все произошло 20 июня около 05.25 на первом километре автодороги Трехгорный – Юрюзань.

Сотрудник ППСП 1996 года рождения, находящийся в отпуске, выехал на личном автомобиле "Мазда" на "встречку" и совершил столкновение с "Ладой Приорой". Ей управлял сотрудник Росгвардии 1985 года рождения. Он скончался на месте ДТП.

По некоторым данным, сотрудник ППСП мог быть пьян. В ГУ МВД заявили, что назначена служебная проверка, по результатам которой водитель "Мазды" будет уволен по отрицательным мотивам.

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"Отпускной" сотрудник ППСП на автомобиле убил росгвардейца на Южном Урале

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Теги: сотрудник ППСП, Росгвардия, ДТП, автодорога Трехгорный Юрюзань



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