26 Сентября 2020
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Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Советник главы Прикамья пояснил свои слова про ковидные ограничения вплоть до середины июля

Советник главы Пермского края Дмитрий Жебелев объяснил, что имел в виду под действием ограничений в Прикамье минимум до середины июля.

По его словам, "режим самоизоляции" как таковой (который Жебелев называет "дурацким термином") был снят в Пермском крае ещё 12 мая, когда регион перешел к 1 этапу изменения ограничений.

Далее между этапами, которых всего три, должно проходить не менее 14 дней.

"Получается, если всё будет идеально и мы, например, перейдём на 2 этап прямо завтра, до полного снятия ограничений должно будет пройти ещё минимум 28 дней или 4 недели (14 дней будут действовать ограничения 2 этапа, затем ещё 14 дней – 3 этапа). И формально только после этого, если наши показатели будут в норме, можно будет снять все ограничения", - пояснил на своей странице в "Фейсбуке" Дмитрий Жебелев, добавив, что основывается в этом на рекомендациях Роспотребнадзора.

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Советник главы Прикамья пояснил свои слова про ковидные ограничения вплоть до середины июля

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Теги: Дмитрий Жебелев, режим самоизоляции



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