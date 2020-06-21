Массовое ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень: один из автомобилей разорвало пополам

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 43 км автодороги Екатеринбург -Тюмень. В результате аварии один человек скончался, четверо пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, происшествие случилось сегодня в 10 утра близ города Заречного.

Водитель "Рено Логан" выехал на встречную полосу для обгона, не убедившись в безопасности маневра, в результате произошло лобовое столкновение с попутно двигавшимся автомобилем "Форд", который отбросило на встречные машины "Опель" и "Лада". Автомобиль виновника аварии при этом буквально разорвало пополам.

Водитель "Рено" скончался на месте ДТП, еще четверо пострадали.

Движение для транспортных средств в районе 43 км тюменского тракта временно затруднено.