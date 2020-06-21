Мэр может посетить тагильское предприятие, рабочие которого собрались устроить митинг

В понедельник, 22 июня, может состояться встреча мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева с коллективом завода металлоконструкций, заявившим о намерении провести митинг 29 июня.

Как сообщил Накануне.RU источник, близкий к мэрии, не исключено, что встреча пройдет за проходной завода, ведь ранее руководство НТЗМК заявляло о нецелесообразности проведения мероприятия на территории предприятия из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, рабочие НТЗМК сообщили о том, что их отправляют на сокращенную трудовую неделю с существенной потерей заработка. Экономическую ситуацию на заводе усугубило то, что крупный заказ на автодорожный мост через тагильский пруд был отдан тюменской фирме. Сотрудники подавали заявление на проведение митинга 29 июня.