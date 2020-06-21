Грандиозный потоп случился в столице - москвичи винят в этом собянинскую плитку

Накануне в Москве из-за обильного дождя было парализовано дорожное движение.

Несколько километров дороги по Варшавскому шоссе ушло под воду. Вода скопилась возле железнодорожной станции Бирюлёво-Товарное, а также в районе улицы Подольских Курсантов и Востряковского проезда. Подтопления были и на Ленинском проспекте в районе Октябрьской площади.

В подмосковном Щелкове люди оказались по пояс в воде, поплыли автомобили, а некоторые улицы превратились в бурлящие реки.

Есть и пострадавшие — в мужчину и женщину ударила молния в парке "Коломенское", им оказывают помощь медики в больнице, об этом сообщает НТВ.

Московские власти говорят, что ливень был слишком сильным. В отдельных районах, особенно на юге, выпало до 70% от месячной нормы.

Также, по словам вице-мэра Петра Бирюкова, "сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды".

Однако многие москвичи склонны не доверять версии про "листву".

"Видеокадры говорят сами за себя. А могло ли, собственно, быть по-другому? Нет, если все системы водоотводов и сливов укатывать в плитку? Мэрия, правда, тут же нашла "крайнего" (виновного в потопе). Им оказалась... листва, дескать, она попала в канализацию и мешала стоку воды. Так что все претензии, ну, вы поняли теперь к кому. К листве! Да! Кстати! Замечательный повод поменять плитку на новенькую. Вы не находите?" - пишет общественный деятель, член КПРФ Маргарита Образцова в соцсети "В контакте".