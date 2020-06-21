4:0. Центральный матч рестарта РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА завершился разгромом

Питерский "Зенит" разгромил московский ЦСКА в центральном матче Российской Премьер-лиги после возобновления чемпионата. В игре 23-го тура питерцы забили четыре безответных гола, при этом два из них, к большому неудовольствию голкипера армейцев Игоря Акинфеева, лишь за первые 10 минут встречи.

В ходе игры в составе сине-бело-голубых отличились Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси, а Малком записал на свой счет дубль.

Для "Зенита" это первая победа над ЦСКА на "ВЭБ Арене": в трех предыдущих матчах на этом стадионе сине-бело-голубые дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В турнирной таблице петербуржцы остаются лидерами с 53 очками. Москвичи, имея в активе 36 очков, занимают пятое место, сообщает РПЛ.

Напомним, что в первых двух матчах 23-го тура, состоявшихся 19 июня, было забито в общей сложности 17 мячей.