26 Сентября 2020
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Спорт Центральный ФО В России
Малком (2020) | Фото: Пресс-служба РПЛ

4:0. Центральный матч рестарта РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА завершился разгромом

Питерский "Зенит" разгромил московский ЦСКА в центральном матче Российской Премьер-лиги после возобновления чемпионата. В игре 23-го тура питерцы забили четыре безответных гола, при этом два из них, к большому неудовольствию голкипера армейцев Игоря Акинфеева, лишь за первые 10 минут встречи.

В ходе игры в составе сине-бело-голубых отличились Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси, а Малком записал на свой счет дубль.

Для "Зенита" это первая победа над ЦСКА на "ВЭБ Арене": в трех предыдущих матчах на этом стадионе сине-бело-голубые дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В турнирной таблице петербуржцы остаются лидерами с 53 очками. Москвичи, имея в активе 36 очков, занимают пятое место, сообщает РПЛ.

Напомним, что в первых двух матчах 23-го тура, состоявшихся 19 июня, было забито в общей сложности 17 мячей.

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4:0. Центральный матч рестарта РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА завершился разгромом

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Теги: Зенит ЦСКА, Российская Премьер-лига



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