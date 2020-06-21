Песков назвал особо волнующий Путина вопрос

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время очень волнует президента Владимира Путина.

По словам Пескова, которого цитирует РИА "Новости", это вопрос о доверии Дональду Трампу.

Путина беспокоит - "насколько можно доверять договоренностям с политическим визави", а также считать прогнозируемыми его действия.

По мнению президента РФ, есть риск в ближайшие месяцы остаться без регулирующих международную безопасность договоренностей.

Напомним, в США началась вторая волна беспорядков. В городе Атланта (штат Джорджия) белый полицейский застрелил чернокожего мужчину. После этого протесты вспыхнули с новой силой. Группа демонстрантов в этом городе на несколько часов перекрыли автостраду, а также разгромили круглосуточный магазин, разбили окна на заправочной станции.