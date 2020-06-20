В Астрахани несостоявшейся кандидату в губернаторы вменяют убийство сына – ударила гантелей, а тело замуровала в подполе и залила бетоном

В Астрахани матери вменяют жестокую расправу с сыном. Она якобы убила ребёнка, а после замуровала его в подвале дома – спрятала тело и залила его бетоном, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

6 марта семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту исчезновения их сына. По словам родителей, 12-летний мальчик 4 марта ушёл из дома в направлении школы и не вернулся. 19 июня залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату.

По версии следствия, мальчик ушёл из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры с ребёнком 56-летняя мать ударила сына гантелей. Мальчик умер.

Семья погибшего пыталась запутать следствие, говоря сотрудникам СК о том, что мальчика неоднократно "видели" около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь создать видимость того, что он жив. Против матери возбуждено уголовное дело. Она задержана, решается вопрос об её аресте.

Председатель астраханского отделения "Справедливой России" Олег Шеин в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что подозреваемая ранее состояла в этой партии, а ушла из неё после того, как соратники отказались поддержать её выдвижение на губернаторский пост.