Футбол национальной безопасности: как изменились матчи после рестарта РПЛ

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Уральский ФО В России
&quot;Урал&quot; - &quot;Рубин&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Футбол национальной безопасности: как изменились матчи после рестарта РПЛ

Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни. Не миновала она и футбол. Несмотря на возобновление матчей Премьер-Лиги, на всех стадионах России и Европы ввели меры предосторожности.

В Екатеринбурге на первый матч местного "Урала" после простоя допустили лишь 3,5 тысячи человек. Руководство "шмелей" и "Екатеринбург-арены" заявляло, что на стадионе не будет никаких скоплений людей, всех будут пускать лишь в масках, перчатках, там не будут продавать еду и станут строго следить за тем, чтобы дистанция между болельщиками была 1,5 метра. Однако в то же время свердловский губернатор начинает ослаблять введенный особый режим, так, вчера были открыты фитнес-центры.

Для журналистов из-за опасности коронавируса сотрудники клуба немного скорректировали правила входа. Однако все было настолько удобно, что никаких трудностей не возникло. Но из-за пандемии на время закрыли пресс-центр и микст-зону (площадку, где журналисты могут брать флэш-интервью у футболистов). Тут, опять же, никаких сложностей я не испытал, потому что мне помогает его величество WhatsApp (знакомство с футболистами позволяет брать комментарии и задавать вопросы футболистам через приложение).

"Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

Правда, было несколько грустно из-за отсутствия привычных угощений в пресс-центре, которыми обычно любезно кормят сотрудники ФК "Урал". Но ничего, в условиях работы на удаленке надо меньше питаться, чтобы не растерять форму. Вот тут фраза депутата Ильи Гаффнера была бы уместной.

Рядом со стадионом было непривычно тихо. Никаких активностей для зрителей и никакой атмосферы футбольного праздника.

Попав на территорию стадиона, в первую очередь отмечаю, что многие не соблюдают дистанцию в 1,5 метра, а кучкуются группами по 5-6 человек. Не было видно, что волонтеры как-то пытаются повлиять на ситуацию.

Тем не менее, на самом стадионе меры предосторожности соблюдены. Часть кресел перемотаны лентами для того, чтобы болельщики не садились рядом друг с другом впритык.

болельщики, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

Поднимаюсь на сектор для журналистов и сажусь на одно из мест. Естественно, в маске и перчатках. Но дышать в маске трудно, поэтому спускаю ее. Молниеносно ко мне подходит совсем юный волонтер и требует натянуть маску на лицо. Я отказываюсь, потому что в правилах указано лишь ношение маски, но совсем не регламентированы правила - как именно ее нужно носить. Юноша, удрученный масочной неудачей, отходит и жалуется на меня девушке-волонтеру. Та издали грозит мне пальчиком, словно нашкодившему ребенку, и спешит ко мне. Красивая мадемуазель в оранжевом жилете предъявляет мне те же требования, однако, я, хорошо зная свои права, не поддаюсь. Не солоно хлебавши, удаляется и она.

Глядя на тренерские скамейки, замечаю, что тренер ФК "Рубина" Леонид Слуцкий почему-то без маски и перчаток, в то время как у тренера "Урала" Дмитрия Парфенова при себе полный комплект. В маске и президент клуба Григорий Иванов.

Леонид Слуцкий, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

Григорий Иванов, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

Кстати, перед началом матча состоялось чествование врачей екатеринбургской больницы №14. Медики с Уралмаша вылечили от коронавируса нападающего "Урала" Павла Погребняка. На гостевой трибуне же нашлось место огромному баннеру, на котором было выведено: "Спасибо врачам!". При всем этом болельщикам команды соперника негде разместиться. Мне кажется, что это несправедливо, поскольку футболисты гостей полностью лишаются поддержки своих болельщиков. Думаю, что вскоре будут возмущения по этому поводу.

болельщики, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

В перерыве матча спускаемся вместе с фотокорреспондентом в чашу стадиона. Тут же выясняется, что покурить, как раньше на территории стадиона, у моего коллеги не получится. Для этого приходится выходить за пределы спортивного сооружения, что согласитесь, неудобно.

врач, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

Подводя итог, можно сказать, что просмотр футбола в условиях угрозы заболеть COVID-19 стал более четким и скоординированным. Огорчил лишь результат на табло. Перефразируя название известного сериала, все происходящее можно обрисовать футболом национальной безопасности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Футбол национальной безопасности: как изменились матчи после рестарта РПЛ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, Екатеринбург - Арена, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.06.2020 00:08 Мск Российский футбол не будут отменять из-за коронавируса в клубах

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети