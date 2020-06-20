Футбол национальной безопасности: как изменились матчи после рестарта РПЛ

Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни. Не миновала она и футбол. Несмотря на возобновление матчей Премьер-Лиги, на всех стадионах России и Европы ввели меры предосторожности.

В Екатеринбурге на первый матч местного "Урала" после простоя допустили лишь 3,5 тысячи человек. Руководство "шмелей" и "Екатеринбург-арены" заявляло, что на стадионе не будет никаких скоплений людей, всех будут пускать лишь в масках, перчатках, там не будут продавать еду и станут строго следить за тем, чтобы дистанция между болельщиками была 1,5 метра. Однако в то же время свердловский губернатор начинает ослаблять введенный особый режим, так, вчера были открыты фитнес-центры.

Для журналистов из-за опасности коронавируса сотрудники клуба немного скорректировали правила входа. Однако все было настолько удобно, что никаких трудностей не возникло. Но из-за пандемии на время закрыли пресс-центр и микст-зону (площадку, где журналисты могут брать флэш-интервью у футболистов). Тут, опять же, никаких сложностей я не испытал, потому что мне помогает его величество WhatsApp (знакомство с футболистами позволяет брать комментарии и задавать вопросы футболистам через приложение).

Правда, было несколько грустно из-за отсутствия привычных угощений в пресс-центре, которыми обычно любезно кормят сотрудники ФК "Урал". Но ничего, в условиях работы на удаленке надо меньше питаться, чтобы не растерять форму. Вот тут фраза депутата Ильи Гаффнера была бы уместной.

Рядом со стадионом было непривычно тихо. Никаких активностей для зрителей и никакой атмосферы футбольного праздника.

Попав на территорию стадиона, в первую очередь отмечаю, что многие не соблюдают дистанцию в 1,5 метра, а кучкуются группами по 5-6 человек. Не было видно, что волонтеры как-то пытаются повлиять на ситуацию.

Тем не менее, на самом стадионе меры предосторожности соблюдены. Часть кресел перемотаны лентами для того, чтобы болельщики не садились рядом друг с другом впритык.

Поднимаюсь на сектор для журналистов и сажусь на одно из мест. Естественно, в маске и перчатках. Но дышать в маске трудно, поэтому спускаю ее. Молниеносно ко мне подходит совсем юный волонтер и требует натянуть маску на лицо. Я отказываюсь, потому что в правилах указано лишь ношение маски, но совсем не регламентированы правила - как именно ее нужно носить. Юноша, удрученный масочной неудачей, отходит и жалуется на меня девушке-волонтеру. Та издали грозит мне пальчиком, словно нашкодившему ребенку, и спешит ко мне. Красивая мадемуазель в оранжевом жилете предъявляет мне те же требования, однако, я, хорошо зная свои права, не поддаюсь. Не солоно хлебавши, удаляется и она.

Глядя на тренерские скамейки, замечаю, что тренер ФК "Рубина" Леонид Слуцкий почему-то без маски и перчаток, в то время как у тренера "Урала" Дмитрия Парфенова при себе полный комплект. В маске и президент клуба Григорий Иванов.

Кстати, перед началом матча состоялось чествование врачей екатеринбургской больницы №14. Медики с Уралмаша вылечили от коронавируса нападающего "Урала" Павла Погребняка. На гостевой трибуне же нашлось место огромному баннеру, на котором было выведено: "Спасибо врачам!". При всем этом болельщикам команды соперника негде разместиться. Мне кажется, что это несправедливо, поскольку футболисты гостей полностью лишаются поддержки своих болельщиков. Думаю, что вскоре будут возмущения по этому поводу.

В перерыве матча спускаемся вместе с фотокорреспондентом в чашу стадиона. Тут же выясняется, что покурить, как раньше на территории стадиона, у моего коллеги не получится. Для этого приходится выходить за пределы спортивного сооружения, что согласитесь, неудобно.

Подводя итог, можно сказать, что просмотр футбола в условиях угрозы заболеть COVID-19 стал более четким и скоординированным. Огорчил лишь результат на табло. Перефразируя название известного сериала, все происходящее можно обрисовать футболом национальной безопасности.