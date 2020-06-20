Военные озвучили дату начала выпуска вакцины от коронавируса

Выпуск вакцины от коронавируса может начаться уже осенью, сообщили Накануне.RU в минобороны.

"Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 г. При помощи созданной тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4 тыс. образцов плазмы крови. Разработанная тестсистема, выявляющая наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител, позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. После того, как плазма охарактеризована на наличие нейтрализующих вирус антител, она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения "тяжёлых" больных коронавирусом", - сказал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся миннобороны и центром. Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте минобороны. Военные совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к проведению клинических испытаний российской комбинированной векторной вакцины. Разрешение выдано минздравом 16 июня.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы из 18 участников, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, ещё девяти – второй. Введение вакцины проведено под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.

Клинические исследования вакцины планируется завершить до конца июля.