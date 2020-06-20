25 Сентября 2020
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Спорт Свердловская область Уральский ФО
футболист, ФК &quot;Урал&quot; (2017) | Фото: www.fc-ural.ru

Игрок "Урала" Бикфалви объяснил поражение "потерей мозгов" 

Румынский легионер ФК "Урал" Эрик Бикфалви прокомментировал результат игры против казанского "Рубина" (матч закончился со счетом 1:2). В комментарии Накануне.RU игрок объяснил неудачу "потерей мозгов" командой.

"Первый тайм был хороший, а во втором тайме мы потеряли мозги. Подачи "Рубина" шли одна за другой. Тяжело было забить второй гол", - отметил атакующий полузащитник.

Отвечая на вопрос нашего журналиста, Бикфалви заявил о несогласии с тем, что первый гол игрока "Урала" Андрея Егорычева не был засчитан арбитром.

"Я смотрю очень много футбольных матчей, в частности чемпионаты Германии, Англии и Испании. Видел много таких моментов, и, по моему мнению, Егорычев забил чистый гол. Андрей ударил слева. Вратарь соперников видел мяч сто процентов", - заключил Бикфалви.

"Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

"Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

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Игрок "Урала" Бикфалви объяснил поражение "потерей мозгов" 

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Теги: Эрик Бикфалви, Урал Рубин



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