Утомленные ожиданием: "Урал" проиграл в первом матче после коронавирусного перерыва

ФК "Урал" провел первую игру в Премьер-Лиге после трехмесячной паузы. Как передает корреспондент Накануне.RU, оранжево-черные потерпели поражение от казанского "Рубина" со счетом 1:2.

Расстановки команд не вызывали удивления. Тренер "шмелей" задействовал старую схему 4 - 2 - 3 - 1.

С самого начала встречи ФК "Урал" пошел вперед. Уже на второй минуте мяч влетел в ворота от ноги Андрея Егорычева. Однако, после видео-повтора мяч был отменен. Все дело в том, что Эрик Бикфалви мешал вратарю Юрию Дюпину. А на седьмой минуте мяч был забит защитником рубина Пабло Сантосом.

Затем уральцы могли забивать еще. Сначала Панюков принял мяч, но футбольный снаряд у него соскочил с ноги. Затем же Андрей Егорычев мог забить, но упал после контакта с защитником гранатовых. Однако арбитр не поставил на точку.

На 40-й минуте рубиновцы сравняли. Красивый гол в одно касание приемом "ножницы" забил Хвича Кварацхелия. На 43-й минуте забить гол мог хорват Филип Уремович, но не попал в ворота.

На 56-й минуте гол забил Солтмурад Бакаев и рубин вышел вперед.

Но после получения преимущества футболисты из Татарстана почти сразу остались в меньшинстве. За грубое нарушение был удален бывший игрок уральцев Вячеслав Подберезкин.

Остальное время игры прошло без острых моментов.

Урал после игры упал с 10 на 12 место.