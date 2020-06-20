25 Сентября 2020
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&quot;Урал&quot; - &quot;Рубин&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Утомленные ожиданием: "Урал" проиграл в первом матче после коронавирусного перерыва

ФК "Урал" провел первую игру в Премьер-Лиге после трехмесячной паузы. Как передает корреспондент Накануне.RU, оранжево-черные потерпели поражение от казанского "Рубина" со счетом 1:2.

Расстановки команд не вызывали удивления. Тренер "шмелей" задействовал старую схему 4 - 2 - 3 - 1.

С самого начала встречи ФК "Урал" пошел вперед. Уже на второй минуте мяч влетел в ворота от ноги Андрея Егорычева. Однако, после видео-повтора мяч был отменен. Все дело в том, что Эрик Бикфалви мешал вратарю Юрию Дюпину. А на седьмой минуте мяч был забит защитником рубина Пабло Сантосом.

Затем уральцы могли забивать еще. Сначала Панюков принял мяч, но футбольный снаряд у него соскочил с ноги. Затем же Андрей Егорычев мог забить, но упал после контакта с защитником гранатовых. Однако арбитр не поставил на точку.

"Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

"Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

На 40-й минуте рубиновцы сравняли. Красивый гол в одно касание приемом "ножницы" забил Хвича Кварацхелия. На 43-й минуте забить гол мог хорват Филип Уремович, но не попал в ворота.

На 56-й минуте гол забил Солтмурад Бакаев и рубин вышел вперед.

"Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

"Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

Но после получения преимущества футболисты из Татарстана почти сразу остались в меньшинстве. За грубое нарушение был удален бывший игрок уральцев Вячеслав Подберезкин.

Остальное время игры прошло без острых моментов.

Урал после игры упал с 10 на 12 место.

болельщики, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

врач, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

Леонид Слуцкий, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

Григорий Иванов, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

болельщики, "Урал" - "Рубин"(2020)|Фото: Накануне.RU

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Утомленные ожиданием: "Урал" проиграл в первом матче после коронавирусного перерыва

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Теги: урал, рубин, премьер-лига



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