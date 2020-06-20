25 Сентября 2020
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Политика Пермский край
Ксения Айтакова, законодательное собрание Пермского края (2016) | Фото:business-class.su

Коммунисты выдвинули кандидата на выборы губернатора Прикамья

В Перми состоялась конференция краевого отделения КПРФ, на которой озвучено имя кандидата, выдвинутого партией на осенние выборы губернатора, сообщила Накануне.RU персек крайкома Ксения Айтакова.

"Кандидатом от нашей партии являюсь я. Из 66 делегатов 59 проголосовали "за" выдвижение, шесть – "против", один бюллетень был испорчен", - сказала Айтакова.

Напомним, ранее кандидатом от ЛДПР стал Олег Постников. Имя нового губернатора края станет известно 13 сентября.

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Коммунисты выдвинули кандидата на выборы губернатора Прикамья

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Теги: Ксения Айтакова, КПРФ, первый секретарь



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