Федеральные выплаты медикам, работающим с больными ковидом, продлены до конца лета

Медики, работающие с больными коронавирусом, до конца лета будут получать федеральные и региональные выплаты, введённые ранее. Об этом во время встречи с медработниками заявил Владимир Путин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях для врачей составляют 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала и врачей "скорой помощи" – 50, для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестёр и водителей экипажей машин – 25.

"Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. То есть положенные деньги медицинские работники должны получать, что называется, чистыми. Нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные. Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдёт в отпуск", - сказал президент.

Федеральные власти окажут регионам финансовую поддержку, чтобы все субъекты могли сделать выплаты.

"Полагаю необходимым ещё на два месяца, июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал Путин.

Президент отметил, что работающие вместе с врачами студенты медицинских вузов получили "боевое крещение".

"Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу Правительство РФ предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности", - подытожил президент.