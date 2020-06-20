Губернатор Тюменской области открыл набережную, парки, скверы и летние веранды кафе

Губернатор Тюменской области Александр Моор до продлил действие в регионе режима повышенной готовности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Текущая неделя была напряжённой. В её начале был рост числа заболевших, потом – снижение и стабилизация. Коэффициент распространения – меньше 0,8. К сожалению, в совокупности мы не можем перейти к третьему этапу снятия ограничений. Однако с 22 июня в области открываются общественные пространства – парки, скверы, набережная. С того же дня разрешена работа предприятий общепита на открытом воздухе. Также с 22 июня транспортные карты жителей области в возрасте 65+, которые не имеют хронических заболеваний, будут разблокированы. Остальные ограничения продлены до 28 июня", - сказал Моор, обращение которого опубликовано на его странице "Вконтакте".

Напомним, по последним данным, в области за сутки количество больных коронавирусом выросло на 49 (до 2 тыс. 478).