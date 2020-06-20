"Отступать не хочет". Подхвативший коронавирус депутат Госдумы Ионин сдал четвёртый тест на COVID

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин, ранее подцепивший коронавирус, получил результаты четвёртого теста на инфекцию. О том, что в них, политик рассказал в своих соцсетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Подоспели результаты четвёртого за время болезни теста. Снова положительный. Covid-19 отступать не хочет. Лечимся дальше", - написал Ионин.

Напомним, ранее в беседе с Накануне.RU Ионин рассказал, что во время лечения ему тяжело читать книги, 35-летний "эсер" больше смотрит различные видео и фильмы. Заболевший принимает антибиотики "Азитромицин-ВЕРТЕКС" и препарат "Плаквинил", а также каждый день созванивается с лечащим врачом – Ионин лечится на дому.