Либерал-демократы определились с кандидатом на пост главы Пермского края

В Перми прошла внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР, на которой партийцы озвучили кандидата на предстоящих выборах губернатора региона, сообщили Накануне.RU в краевом отделении партии.

Региональное отделение выдвинет на выборы губернатора Пермского края руководителя партийной фракции в краевом заксобрании Олега Постникова. Соответствующее решение принято единогласно. Ранее кандидатура Постникова поддержана и рекомендована высшим советом ЛДПР.

Также делегаты региональной конференции поддержали выдвижение кандидатов на довыборы в краевой парламент по округам №№ 13 и 17. Интересы ЛДПР в округе № 13 будет представлять помощник вице-спикера заксобрания Алексея Золотарёва Дмитрий Стахов, по № 17 – юрист регионального отделения Алексей Баландин. Стахова поддержали 32 делегата, один высказался против. В поддержку Баландина высказался 31 человек, против – двое.