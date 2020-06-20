25 Сентября 2020
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Генеральная репетиция Парада Победы, Екатеринбург (2020) | Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

В Екатеринбурге состоялась генеральная репетиция Парада Победы

На площади 1905 г. Екатеринбурга под руководством командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина прошла генеральная репетиция Парада Победы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.
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Открыла репетицию театрализованная реконструкция "Фронтовой путь от сорок первого года до Победы". По главной площади уральской столицы проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, артистами военной форме и с оружием времен Великой Отечественной войны. Торжественным маршем в парадной форме одежды под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона прошло более 2 тыс. человек-участников парадных расчетов. Это рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почётного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. За ними в парадном строю прошли расчёты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Под военные марши по площади проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники. В том числе впервые принимающие участие в Параде Победы артиллерийские установки "Малка", танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах бронетранспортеры БТР-82АМ, лёгкие пикапы "УАЗ" с турелью для крупнокалиберных пулеметов. В воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ. Завершилась репетиция плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула ЦВО. Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада Победы – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Генеральная репетиция Парада Победы, Екатеринбург(2020)|Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Генеральная репетиция Парада Победы, Екатеринбург(2020)|Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Генеральная репетиция Парада Победы, Екатеринбург(2020)|Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Генеральная репетиция Парада Победы, Екатеринбург(2020)|Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Генеральная репетиция Парада Победы, Екатеринбург(2020)|Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Генеральная репетиция Парада Победы, Екатеринбург(2020)|Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

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В Екатеринбурге состоялась генеральная репетиция Парада Победы

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Теги: Парад Победы, ЦВО, Александр Лапин



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