25 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Авария, опель астра, Кировград (2020) | Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области по вине пьяного водителя погибла школьница из Красноярска

Под Кировградом по вине пьяного водителя "Опель астра" погибла школьница, сообщили Накануне.RU в свердловском областном управлении ГИБДД.

Авария случилась рано утром на 4 км автодороги Кировград – Карпушиха – Левиха. По предварительным данным, 22-летний водитель "Опель астра", допустил съезд в кювет и столкновение машины с деревом. 15-летняя пассажирка погибла, 18-летний пассажир госпитализирвоан с различными травмами.

Водитель, по данным алкотестера, был пьян (0,588 мл/л выдыхаемого воздуха). Как оказалось, предполагаемый виновник гибели школьницы – житель Кировграда, накануне он отдыхал на свадьбе своего друга в посёлке Карпушиха. Ранним утром он решил съездить на своем автомобиле в магазин в Кировград, взяв с собой двух пассажиров, которые также были гостями на свадьбе.

22-летний водитель, который в результате ДТП не пострадал, в разговоре с сотрудниками МВД отметил, что при повороте налево он не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, год назад у него закончился срок лишения прав. Погибшая девочка-подросток ранее вместе с мамой приехала из Красноярска на свадьбу к родственникам.

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В Свердловской области по вине пьяного водителя погибла школьница из Красноярска

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Теги: авария, опель астра, школьница, с вадьба



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