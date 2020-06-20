Актёр Ефремов признан вменяемым, - экспертиза

Актёр Михаил Ефремов, которому вменяют смерть в результате аварии Сергея Захарова, умпешно прошёл экспертизу на вменяемость, сообщает РИА Новости.

Он признан вменяемым.

Напомним, ранее семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актёр . Добровинский сообщил, что вокруг темы не прекращаются спекуляции. Из переписки, опубликованной RT, следует, что и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров отказываются от денег Ефремова и настаивают на справедливом суде.