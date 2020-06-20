В Коми полицейский расстрелял коллег

В Воркуте сотруднику полиции вменяют расстрел коллег, сообщили Накануне.RU в республиканском УМВД.

20 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что в переулке Юнь-Ягинский Воркуты, в здании отдела полиции, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. По горячим следам задержан подозреваемый в их убийстве – силовик из этого же ОМВД.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Руководство республиканского УМВД назначило проверку, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивами и понесёт ответственность в соответствии с законодательством.

"Будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом, и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции", - уточнили в управлении.