В Прикамье Богоявленский монастырь закрыт на карантин из-за коронавируса

Расположенный в Верхнеё Курье Богоявленский монастырь закрыт на карантин из-за коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Богоявленский мужской монастырь в Верхней Курье закрыт на карантин, вход/выход из него запрещен. Отцам и братии монастыря (а это около 40 человек) катастрофически необходимы средства индивидуальной защиты и дезинфекции, продукты питания. Запасов у монастыря нет", - такой пост опубликован в группе "Православная молодёжь Прикамья" "Вконтакте".

Чуть позже опубликован ещё один пост. В нём говорится, что "архимандриту Стефану стало лучше". По некоторым данным, у него подтвердился коронавирус.

"Его перевели из реанимации в палату. Продолжаем молиться. Просим также молитв о болящем иеромонахе Геронтии", - уточнили в группе.

Напомним, ранее в соседней Свердловской области на "коронавирусный" карантин закрывался Свято-Николаевский мужской монастырь. Его настоятель, игумен Иероним, переболел COVID-19.