В Пермском крае у двоих пациентов посмертно нашли коронавирус

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 68 (до 3 тыс. 69). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни – 0,88 (на 19 июня – 0,77). В числе новых инфицированных отражены две смерти носителей инфекции.

"У пациентов 60 и 70 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Всего с начала пандемии 68 пациентов умерли от COVID-19, ещё 42 носителя инфекции – от сопутствующих заболеваний", - говорится в сообщении.

Отметим, суточный прирост по стране – 7 тыс. 889 инфицированных.