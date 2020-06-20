Югра, Свердловская и Челябинская области - лидеры регионов УрФО по количеству новых больных коронавирусом

Опубликована свежая статистика по суточному приросту количества больных коронавирусом в регионах УрФО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Свердловской области – 224 новых больных (всего – 10 тыс. 725), Челябинской – 176 (всего – 6 тыс. 20), Курганской – 28 (всего – 530), Тюменской – 49 (всего – 2 тыс. 478), Югре – 280 (всего – 5 тыс. 992), на Ямале – 132 (всего – 3 тыс. 966).

В Свердловской области их 224 новых случаев 160 – в Екатеринбурге. 82 госпитализированных – в тяжёлом состоянии, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ.

В Югре лидеры по суточному приросту – Сургут (75), Нефтеюганский район (49), Нижневартовск (38). 52 пациента – в тяжёлом состоянии, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 33 инфицированных.

Всего в стране количество больных коронавирусом за сутки выросло на 7 тыс. 889.