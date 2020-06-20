25 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

ДНР поставила ультиматум Украине по поводу пропуска через КПП

ДНР выдвинула ультиматум Украине. Та должна до 22 июня определить свою позицию по вопросу организации пропуска людей через КПП на линии разграничения. В противном случае ДНР 22 июня на одном из КПП (скорее всего, в Марьинке) организует пропуск всех желающих выехать на территорию Украины граждан. Об этом заявила полномочный представитель республики в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.
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По ее словам, ДНР готова пойти на односторонние действия "ввиду острой социальной необходимости". В этом нуждаются, например, те, кто получают на Украине пенсии, кому надо повидаться с родственниками и другие категории лиц.

"Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы помочь жителям Донбасса возобновить свой нормальный, полноценный образ жизни", - сказала Никонорова.

Выехавших на Украину ДНР будет пропускать обратно с 25 июня, но "с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий". То есть вполне вероятно, что вернувшиеся обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию или даже обсервацию в специальных заведениях.

Ультиматум ДНР вызван тем, что, несмотря на актуальность вопроса, Украина систематически игнорирует обсуждение процедуры организации пропуска людей через КПП.

Напомним, 10 июня Украина в одностороннем порядке открыла КПП "Марьинка", выставив ДНР в невыгодном свете: мол, мы готовы принимать всех своих граждан, а ДНР вас не выпускает, не дает получать украинские пенсии и т.д.

Ответный ход, сделанный ДНР, выглядит политически удачным. По существу он является симметричным повторением украинского шага, но теперь уже Украина ставится в невыгодное положение. Либо она выполняет ультиматум ДНР, либо нет, но тогда показывает свое отношение к тем, кого называет своими гражданами. В этом случае ДНР полностью отыгрывает репутационные потери: мол, мы готовы выпустить всех, а Украине вы не нужны.

При этом оговорка, что ДНР пустит всех обратно 25 июня, резко уменьшит число желающих выехать, поскольку на Украине надо будет провести три дня. То есть ДНР избавляет себя от огромного потока возвращающихся с Украины, но восстанавливает в данном вопросе репутацию государства, заботящегося о своих гражданах.

Отметим, что ЛНР вчера сделала свободным на выезд на территорию, захваченную Украиной.

Глава ДНР Денис Пушилин на днях повторил, что ДНР пока не собирается открывать КПП для свободного въезда в республику, так как Украина изо дня в день бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

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ДНР поставила ультиматум Украине по поводу пропуска через КПП

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, КПП



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