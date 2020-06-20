В России за сутки количество больных коронавирусом выросло на 7 889
В России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 889 пациентов. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки умер 161 инфицированный, а полностью выздоровело 10 тыс. 186 носителей инфекции, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
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Еврейская АО - 4
Севастополь - 4
Чукотский АО – 2
Всего в России выявлено 576 тыс. 952 случая коронавируса. За весь период пандемии умерли 8 тыс. 2 пациента.