25 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за сутки количество больных коронавирусом выросло на 7 889

В России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 889 пациентов. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки умер 161 инфицированный, а полностью выздоровело 10 тыс. 186 носителей инфекции, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Москва - 1057

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Ненецкий АО - 5

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Севастополь - 4

Чукотский АО – 2

Всего в России выявлено 576 тыс. 952 случая коронавируса. За весь период пандемии умерли 8 тыс. 2 пациента.

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В России за сутки количество больных коронавирусом выросло на 7 889

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Теги: коронавирус, статистика



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