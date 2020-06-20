В России за сутки количество больных коронавирусом выросло на 7 889

В России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 889 пациентов. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки умер 161 инфицированный, а полностью выздоровело 10 тыс. 186 носителей инфекции, сообщили Накануне.RU в оперштабе.