В Югре на фоне "коронакризиса" в четыре раза выросла безработица

Власти озвучили данные по безработице в округе и призвали работодателей к социальной ответственности, которая "шире корпоративной", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Социальная ответственность шире корпоративной, так как включает в себя ответственность и за тех, кто работает, и за тех, кто, например, не нашел своё место на рынке труда или не работает в силу объективных причин. Коронавирус уже повлиял на занятость. У нас в регионе в апреле-мае количество безработных увеличилось в 3,9 раза. Стабилизация ранка труда – один из приоритетов восстановительного периода", - сказала губернатор Наталья Комарова во время онлайн-дискуссии деловой сессии "Женщины-лидеры о приоритетах корпоративной социальной ответственности после коронавируса".

Напомним, ранее власти Нижневартовска объявили о скором возобновлении работы в городе многофункционального центра поддержки малого и среднего бизнеса.