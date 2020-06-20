На Ямале режим самоизоляции продлён до 30 июня

До конца месяца продлены на Ямале "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе.

Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились. Все жители округа должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Для граждан с хроническими заболеваниями и ямальцев старше 65 лет сохранились прежние условия. В Новом Уренгое в связи со сложной эпидемиологической обстановкой действуют дополнительные ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России.

"Эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет нам вводить дополнительные послабления. Следующую неделю мы продолжаем жить в прежнем режиме. Прошу ямальцев стараться придерживаться правил, чтобы не усугублять заболеваемость и поскорее получить возможность перейти на следующий этап снятия ограничений", - сказала глава оперштаба Татьяна Бучкова.