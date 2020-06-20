Власти из-за возможных коллизий с международным правом не будут менять границы Северного морского пути

Три министерства – по развитию Дальнего Востока и Арктики, транспорта, иностранных дел, а также "Росатом" на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева договорились не расширять границы Северного морского пути (СМП). Это сделано для того, чтобы не возникло противоречий с международным правом, сообщает "РБК" со ссылкой на три источника, близких к участникам совещания.

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Нынешние границы Севморпути – от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на Чукотке – определены в Кодексе торгового мореплавания РФ, и связаны с ледовой обстановкой в этих районах. На акваторию СМП распространяются особые правила судоходства: их Россия имеет право устанавливать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

В мае Трунтнев поручил Минвостокразвития, Минтрансу и МИДу вместе с "Росатомом" обсудить идею расширения границы СМП, включив в них акватории пяти Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского морей в рамках исключительной экономической зоны России. Это позволило бы гарантировать выполнение майского указа президента Владимира Путина, который поручил обеспечить к 2024 г. перевозку по СМП 80 млн т грузов ежегодно. По итогам 2019 года г. этот показатель, к слову, составил 31,5 млн т.

По словам источника, близкого к участникам совещания, больше всех против расширения границ возражал "Росатом". В письме в Минвостокразвития госкорпорация объясняла, что это повлечет за собой проблемы на международном уровне. В условиях глобального потепления доказать наличие льдов в новых акваториях сложно. Ряд портов, которые предлагается включить в путь, вообще не замерзают. При прежних границах нерешенным остается вопрос загрузки СМП до 80 млн т к 2024 г.