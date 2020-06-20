В Тюменской области водитель, устроивший аварию, в которой пострадали четверо детей, был пьян

Силовики уточнили обстоятельства аварии в Вагайском районе, в которой пострадали пять человек, четверо из которых – дети, сообщили Накануне.RU в тюменском областном УМВД.

Напомним, в 19:05 19 июня на 13-м км автодороги Ярково – Новоалександровка – Ленино в Вагайском районе Тюменской области опрокинулся автомобиль "Ока", в котором семья с четырьмя дочерьми ехала из деревни Томской в соседнее поселение. Пострадали пять человек.

По данным силовиков, на резком повороте 45-летний водитель не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет. В аварии пострадали 35-летняя мать детей, у нее тяжелые травмы ключицы, печени и другие повреждения. Также травмы получили дети девяти, семи, трёх лет и одного года и десяти месяцев. Все пострадавшие госпитализированы.

Водитель, предварительно, был пьян – алкотестер на месте аварии показал наличие 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, также у него взяты пробы в медицинском учреждении. Водительских прав у него не было. Все дети ехали на заднем сиденье "Оки" без использования удерживающих устройств.