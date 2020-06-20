17 мячей в первых двух матчах РПЛ после возвращения: волевая победа "Ахмата" и разгром юношей из "Ростова"

Тинькофф Российская Премьер-лига (РПЛ) вернулась после трёхмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса COVID-19. Сегодня состоялось два матча в рамках 23-го тура.

В первой игре в Самаре сразились местные "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат". Встреча завершилась со счётом 2:4.

Первые голы за "Ахмат" записал на свой счёт нападающий Владимир Ильин, перебравшийся из "Урала" зимой. На счету 28-летнего игрока сразу дубль в этой встрече. Ещё в составе "Ахмата" отличились Денис Глушаков и Бернард Бериша. За хозяев голы забивали Тарас Бурлак и Максим Глушенков.

После победы "Ахмат", набрал 23 очка и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья" с 22 набранными баллами сейчас занимают последнее место.

Второй матч дня между "Сочи" и "Ростовом" стал самым результативным в истории РПЛ. В игре было забито аж 11 мячей! Ранее самой результативной встречей был поединок "Динамо" и "Ростова" в сезоне-2014/15 (7:3).

Матчу предшествовал скандал: в "Ростове" на днях выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клуб вместе с футболистами основного состава и тренерским штабом отправился на двухнедельный карантин. "Сочи" же отказался переносить игру. Представлять "Ростов" в итоге вышел молодёжный состав и игроки команды "Ростов-2003". Многие эксперты прогнозировали крупную победу хозяев.

Однако начало было за юными гостями: счёт был открыт уже на первой минуте после точного удара полузащитника Романа Романова. Далее забивали только футболисты "Сочи". У хозяев отличись трижды Александр Кокорин, дубли на счету Антона Заболотного и Дмитрия Полоза, по голу у Ивана Новосельцева и Никиты Колдунова. Ещё один автогол записали на счёт Владимира Абрамова. Итог - 10:1.

Лучшим же игроком матча стал 17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов. Несмотря на 10 пропущенных мячей, он установил рекорд РПЛ, сделав 15 сейвов. Также на его счету отражённый пенальти в игре.

Заур Тедеев: Кто-то мечтает о команде из воспитанников. Сегодня у нас их было 18 👏https://t.co/iZF0lEQ8Ne#МыРостов pic.twitter.com/C1VDAjzyuG — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

Арташес Арутюнянц: Эти ребята – будущие чемпионы.



Президент ФК «Ростов» оценил сегодняшнюю игру наших парней.



«Наши ребята – большие молодцы и красавцы. Остальное неважно. Эти парни – будущие чемпионы», - сказал Арташес Владимирович.#МыРостов pic.twitter.com/G0Yc6ITQ9S — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

После игры "Ростов" c 38 очками остаётся на 4-ом месте в таблице и продолжает бороться за еврокубки, хотя с нынешней ситуацией это будет очень сложно. "Сочи" же набрали 27 баллов и занимают 9-ю строчку чемпионата страны.

Добавим также, что все матчи 23-го тура национального первенства посвящены врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Встречи команд были приостановлены на 20-й минуте, чтобы выразить благодарность медицинским работникам и волонтерам.