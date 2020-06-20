25 Сентября 2020
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тренировка, футбол, ФК Урал (2016) | Фото: Накануне.RU

Падение карантинного занавеса: известные люди - о предстоящем матче "Урала"

В России разрешили проводить футбольные матчи. Ожил и высший дивизион российского футбола – Премьер-Лига. Уже сегодня екатеринбургский ФК "Урал" проведет свою первую игру за три месяца, противостоять команде с берегов Исети будет казанский "Рубин". Журналист Накануне.RU пообщался с известными уральскими политиками, музыкантами и одним из бывших футболистов, который когда-то играл за сборную России и на закате своей карьеры выступал в оранжевой футболке.

По словам депутата Екатеринбургской городской думы Владимира Крицкого, у "шмелей" есть игры, которые вызывают восхищение. Тем не менее, простой команды из-за коронавируса скажется на матче. Политик надеется на атакующие действия голландца Отмана Эль-Кабира.

Владимир Крицкий на заседании екатеринбургской городской думы(2019)|Фото: Накануне.RU

"Есть игры у "Урала", проведенные командой, в том числе и на чужом поле, которые вызывают восхищение. Матчи со "Спартаком" и ЦСКА, например. Но есть и матчи, которые они проваливают прямо на глазах. Нестабильность футболистов из Екатеринбурга настораживает. Они должны быть более стабильными. Нужно усиливать нападение. Тот же Погребняк возрастной. Опыт Павла виден, но когда попадается скоростная команда, он не может выдержать, не успевает. Его обходят защитники соперника. Тот же Николай Димитров очень агрессивно играл на правом фланге, создавал острые моменты и забивал. Кстати, отмечу в составе "Урала" Отмана Эль-Кабира. Какой мой прогноз на игру против "Рубина"? Конечно, хотелось бы победы. Самое главное, чтобы не было сокрушительного поражения", - считает заслуженный политик.

По словам депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина, шансы екатеринбуржцев на победу возрастают, потому что много игроков "Рубина" не сыгранны, так как только недавно пришли в команду.

Дмитрий Ионин(2018)|Фото: Накануне.RU

"За "Урал", конечно, очень переживаю. Кадровая неопределенность, вызванная окончанием контракта большой группы игроков, может негативно сказаться на состоянии. Но и "Рубин" ещё не прошёл кадровой ломки после прихода Слуцкого и целого пула игроков, потому шансы у нас хорошие. Очень хотел лично сходить на матч, думал, что к этому времени меня уже выпишут. Но, к сожалению, лечение продлили, и на матч не попаду. Искренне желаю ребятам победы!" - сказал Дмитрий Ионин в беседе с Накануне.RU.

Бывший футболист ФК "Урал", экс-игрок московского "Спартака" и сборной России Александр Павленко уверен в боевой ничье. По его словам, за "шмелей" дубль сделает форвард Андрей Панюков.

Александр Павленко, ФК Урал(2016)|Фото: Накануне.RU

"Мой прогноз такой. Схема сильно не поменяется. Думаю, что команды играли двухсторонки, и отсутствие товарищеских матчей не повлияет на готовность к встрече. Мне кажется, что не все команды сейчас готовы на 100%. Боевая ничья, думаю, будет 2:2. Предсказываю дубль Андрея Панюкова", - отметил ветеран футбола.

Музыкант легендарной группы "Чайф" Владимир Бегунов считает результат игры труднопрогнозируемым.

"Тут непредсказуемо все. Все непонятно. В карантин смотрел белорусский чемпионат по футболу, кстати. Он мне пока более интересен", - резюмировал Бегунов.

владимир бегунов группа чайф(2009)|Фото: Накануне.RU

Дедушка уральского рока, лидер легендарной группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин уверен, что матч между "Уралом" и "Рубином" будет похож на тренировочную игру.

"Судя по тому, как возобновились чемпионаты Англии, Италии и Германии, команды выходят неподготовленными. На стратегической подготовке карантин сказался негативно. Любые паузы для спортсменов пагубны. Команды будут восстанавливать форму. Встреча будет похожа на тренировочный матч . Думаю, что итоговый счет игры будет 1:1 или 0:0", - считает композитор.

Александр Пантыкин(2019)|Фото: Накануне.RU

Депутат Екатеринбургской гордумы, коммунист Андрей Пирожков полагает, что будет абсолютно правильным подтягивать к основному составу футболистов из "Урала-2", поскольку все хотят ходить на игры команды, где играют парни с их двора и с их района.

"Что касается кадровых брешей в обороне "шмелей", им нужно будет играть осторожно, действовать аккуратно. В оборонительных действиях нужно брать не качеством, а количеством. Только во вторую очередь думать об атаке. Я только за, чтобы из "Урала-2" футболистов подтягивали в главную команду, поскольку все хотят ходить на команду, где играют парни с их двора и с их района.

Андрей Пирожков(2020)|Фото: Накануне.RU

Пять замен действительно будут помощью и подспорьем, потому что непонятно, в каком функциональном состоянии находятся футболисты. Мы не знаем, как они занимались до этого. Большой вопрос, находятся ли они на пике формы. Наверняка, многие не смогут отыгрывать по 90 минут.

А уже после выхода из карантина я категорически против сохранения пяти замен. Во-первых, это слишком уменьшит роль игроков на поле. Второе, слишком сильно расширит возможность влияния тренера на игру по ее ходу. В-третьих, обсуждается введение правила, чтобы вратаря меняли только на вратаря, а это значит, что мы никогда не сможем увидеть полевого игрока в воротах. Это огромная печаль, потому что такие матчи запоминаются всем. Футбол интересен своим субъективизмом, индивидуальными действиями конкретных игроков", - заключил политик.

Игра между "Уралом" и "Рубином" состоится 20 июня на "Екатеринбург-Арене". Начало в 16 часов по уральскому времени.

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Падение карантинного занавеса: известные люди - о предстоящем матче "Урала"

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Теги: ФК Урал, ФК Рубин, Александр Павленко, Дмитрий Ионин, Андрей Пирожков, Владимир Крицкий, Александр Пантыкин



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