Из-за пандемии мэрия Екатеринбурга предоставляет арендаторам отсрочку по оплате земельных платежей

Основными причинами уточнения бюджетных показателей в 2020 году в Екатеринбурге станет предоставление арендаторам отсрочки по оплате земельных платежей, это делается для смягчения последствий пандемии коронавируса. Об этом 2 июня рассказала начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности.

В связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения COVID-19, на федеральном уровне были приняты нормативные акты, направленные на поддержку субъектов предпринимательской деятельности и повлиявшие, в частности, на поступление в бюджет города неналоговых доходов. Среди них – требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества. Кроме того, в регионе действует указ губернатора Свердловской области от 29 апреля 2020 года № 221-УГ о предоставлении мер имущественной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса. Документ касается аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на муниципальном уровне принято распоряжение администрации города о первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения COVID-19, и ряд иных нормативных актов.

Анна Турунцева сообщила, что по результатам анализа доходных источников возникла необходимость внести изменения в плановые показатели бюджета-2020 по ряду направлений. Среди них – снижение доходов от использования муниципального имущества в части поступлений от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов.

"Основными причинами уточнения бюджетных показателей по данным источникам является предоставление арендаторам отсрочки по оплате земельных платежей с условием оплаты в 2021 году", – пояснила начальник департамента финансов.

При этом прочие поступления от использования имущества городского округа и доходы от сдачи в аренду муниципального имущества тоже снизились в результате принятых мер поддержки бизнеса.

Согласно предоставленной информации, объём доходов муниципальной казны на текущий год утверждён в размере 47 млрд 406 млн руб., расходов – 49 млрд 282 млн руб. Плановые ассигнования на 2020 год по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, утверждены депутатами гордумы в сумме 2 млрд 948 млн руб. Исполнение за первый квартал текущего года – 729 млн руб. (24,7% от плана на 2020 год или 104% к аналогичному периоду прошлого года).

Депутаты с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и приняли решение направить согласованный вариант скорректированного в своей части бюджета-2020 в комиссию Екатеринбургской городской думы по бюджету и экономической политике, которая соберётся на заседание в четверг, 4 июня 2020 года.