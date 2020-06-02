08 Сентября 2020
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Политика В России
клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

Пригожин объяснил мотивы журналистов, снявших ироничный скетч о традиционных семейных ценностях

Известный бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин коротко объяснил СМИ, с какой целью Федеральное агентство новостей, входящее в Медиагруппу «Патриот», сняло вирусный ролик об обновлениях в Конституции. В видео показана однополая семья из двух мужчин, которые пришли в приют, чтобы усыновить ребенка.

Вчера, 1 июня, Федеральное агентство новостей опубликовало на своем портале видеоскетч о будущем голосовании по поправкам. С помощью этого видеоролика издание хотело показать важность предстоящего голосования.

Видео стало вирусным и вызвало общественный резонанс. Многие отметили, что пару показали в негативном свете.

Бизнесмен сказал, что, возможно, так журналисты хотели показать, что их не устраивает отношение жителей России к представителям нетрадиционной ориентации в стране.

«Полагаю, ролик сняли потому что их, как и многих других граждан не устраивает отношение к гомосексуалам в нашей стране», - приводит пресс-служба слова владельца «Конкорд».

скрин, запрос, документ, пл(2020)|Фото: скрин, запрос, документ, конкорд

Напомним, что голосование за поправки в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Пригожин объяснил мотивы журналистов, снявших ироничный скетч о традиционных семейных ценностях

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Теги: голосование по конституции, евгений пригожин, вирусный ролик, фан, медиагруппа патриот



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