Пригожин объяснил мотивы журналистов, снявших ироничный скетч о традиционных семейных ценностях

Известный бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин коротко объяснил СМИ, с какой целью Федеральное агентство новостей, входящее в Медиагруппу «Патриот», сняло вирусный ролик об обновлениях в Конституции. В видео показана однополая семья из двух мужчин, которые пришли в приют, чтобы усыновить ребенка.

Вчера, 1 июня, Федеральное агентство новостей опубликовало на своем портале видеоскетч о будущем голосовании по поправкам. С помощью этого видеоролика издание хотело показать важность предстоящего голосования.

Видео стало вирусным и вызвало общественный резонанс. Многие отметили, что пару показали в негативном свете.

Бизнесмен сказал, что, возможно, так журналисты хотели показать, что их не устраивает отношение жителей России к представителям нетрадиционной ориентации в стране.

«Полагаю, ролик сняли потому что их, как и многих других граждан не устраивает отношение к гомосексуалам в нашей стране», - приводит пресс-служба слова владельца «Конкорд».

Напомним, что голосование за поправки в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.