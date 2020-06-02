07 Сентября 2020
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Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: t.me/zatelecom

Бастрыкин потребовал отчет по резонансному делу о смерти молодого человека на Урале

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал отчет по нескольким резонансным делам, получившим широкое освещение в СМИ. Один из инцидентов, заинтересовавших главу СК, произошел на Урале.

"В эфире федерального телеканала обсуждалась гибель 24-летнего молодого человека в Челябинске в результате падения с высоты. Мать погибшего утверждает, что смерть сына была выгодна ее сожителю, причиной мог стать конфликт между мужчинами и стремление сожителя впоследствии завладеть квартирой. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту была проведена проверка, в возбуждении уголовного дела отказано", - говорится в сообщении СК.

Два других дела - исчезновение в марте 2020 года 20-летнего молодого человека в Кировской области и разлив нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания".

Александр Бастрыкин поручил руководству вышеуказанных следственных подразделений оперативно доложить о ходе расследования уголовных дел и принятом процессуальном решении. Кроме того, главой ведомства ход расследования уголовного дела в Красноярском крае поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Против ожиданий, расстрел екатеринбуржца за кражу обоев в список интересующих главу СК преступлений не попал.

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Бастрыкин потребовал отчет по резонансному делу о смерти молодого человека на Урале

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