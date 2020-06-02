"Нью-Йорк, звони в Нацгвардию!" Трамп призвал давить протесты в Нью-Йорке силой

Президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка жестче реагировать на протесты и привлекать Национальную гвардию. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Нью-Йорк, зови Национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают вас на части. Действуй быстро!" - написал Трамп.

Напомним, ранее Трамп уже намекал на силовой сценарий решения вопроса.

"Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему", - заявил президент, выступая в Белом доме.

Возможно, Трамп намерен задействовать закон "О восстании" 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа.

Добавим, что из-за волнений в Вашингтоне Трампа пришлось эвакуировать в бункер.

В США уже несколько дней не прекращаются акции протеста, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии.

Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Накануне сообщалось, что задержаны свыше четырех тысяч человек. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер был вынужден ввести в городе комендантский час. Полиции в патрулировании оказывает поддержку нацгвардия. Накануне волнения охватили Нью-Йорк.