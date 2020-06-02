07 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Татьяна Мерзлякова, Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев обсудил с Татьяной Мерзляковой организацию голосования по внесению изменений в Конституцию РФ

Открытость и безопасность процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ, назначенного Президентом России Владимиром Путиным на 1 июля, стала темой рабочей встречи, которую 2 июня губернатор Евгений Куйвашев провел с уполномоченным по правам человека в Свердловской области, членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Татьяной Мерзляковой.

"Сейчас мы должны сделать все необходимое, чтобы подготовиться к проведению голосования, обеспечить его прозрачность и легитимность. Рассчитываю, что жители Свердловской области подойдут ответственно и осознанно к изменению главного закона нашего государства. К этому нам необходимо приложить все усилия. Кроме того, нам нужно обеспечить и безусловную безопасность процесса, повышенное внимание уделить оснащению избирательных участков, организации общественного наблюдения, строгому выполнению санитарно-гигиенических требований", – сказал Евгений Куйвашев.

Татьяна Мерзлякова проинформировала главу региона об итогах прошедших накануне заседаний рабочей группы, посвящённых обсуждению поправок и процедуры голосования. По ее словам, членами рабочей группы, в том числе были серьезно изучены и проанализированы все аспекты жизнеустройства, связанные со сложившейся ситуацией в стране из-за распространения коронавируса.

"Общество ждет голосования по поправкам в основной закон Российской Федерации. Нельзя отодвигать голосование далее, чем за летний период. Даже те, кто сильно критиковал идею внесения изменений в Конституцию, сейчас видят, что эпидемия коронавируса и экономические последствия от нее указали россиянам на то, чего сегодня не хватает государственному устройству страны", – сказала омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова отметила, что в нынешних обстоятельствах становится очевидно, насколько точными, жизненно необходимыми оказались поправки, касающиеся закрепления социальных гарантий граждан. Так, по ее словам, на одном из заседаний член рабочей группы, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль выразил уверенность в том, что поправки в сфере здравоохранения, появись они пять лет назад, помогли бы гораздо быстрее и с меньшими потерями справиться с организацией профилактики COVID-19. 

По словам Татьяны Мерзляковой, еще один ее коллега по рабочей группе – председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что изменения в Конституцию, затрагивающие гарантии семьи и детей, оказались абсолютно синхронны с предпринятыми в разгар пандемии государством действиями по поддержке этой категории граждан, что во многом помогло минимизировать последствия социального кризиса. 

"Я уверена, что интерес жителей области к грядущему голосованию не только не ослаб, но и наоборот – усилился. Вплоть до введения ограничительных мер я успела объехать почти всю нашу область, много встречалась с трудовыми коллективами и общалась с уральцами. Куда-то меня звали дважды, трижды. Людям было интересно открытое обсуждение инициатив по внесению изменений в Конституцию. Я помню, какие живые встречи были у меня с жителями Режа, Березовского, Артемовского. При этом людей интересовали не только социальные поправки, но и, например, изменения, связанные с сохранением нашей исторической памяти. Очевидно, что страна хочет оставаться собой", – отметила член рабочей группы.

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Евгений Куйвашев обсудил с Татьяной Мерзляковой организацию голосования по внесению изменений в Конституцию РФ

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Теги: поправки в конституцию, татьяна мерзлякова, евгений куйвашев



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