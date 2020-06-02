Дело о потраченном миллиарде. Гендиректора "Лукойл-Резервнефтепродукта" объявили в розыск по всему миру

Генеральный директор ООО "Лукойл-Резервнефтепродукт" Александр Хомяков объявлен в международный розыск.

Решение о заочном аресте принял сегодня Басманный суд Москвы. Речь идет о деле, касающемся растраты более 1 млрд рублей.

По данным ТАСС, дело расследуется ГСУ СК РФ, в нем фигурирует еще несколько человек, степень участия которых уточняется.

Хомяков обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

"Лукойл-Резервнефтепродукт" входит в группу Лукойл. Предприятие занимается поставками нефтепродуктов широкого ассортимента силовым государственным структурам, а также поставками топлива в рамках "северного завоза". Кроме того, "Лукойл-Резервнефтепродукт" поставляет нефть, добываемую Лукойл, на сторонние НПЗ.