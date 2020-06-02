07 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Подъезд, ул. Рассветная, 8, корпус 1 (2020) | Фото: Накануне.RU

"Зачем было убивать?" Мать екатеринбуржца, расстрелянного за кражу обоев, отрицает судимость сына

Мать екатеринбуржца, расстрелянного сотрудниками Росгвардии после кражи обоев, отрицает, что ее сын был судим. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На видеозаписи, опубликованной каналом, женщина рассказывает, что ее сын никогда не привлекался к ответственности, и она затруднилась предположить, что его толкнуло на кражу четырех рулонов обоев, а сотрудника спецслужбы - на убийство. "Зачем было убивать? Я бы заплатила им восемь тысяч", - недоумевает женщина.

Квартира на ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Квартира на ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Росгвардия, комментируя спецоперацию по захвату квартиры "грабителя", заявила, что погибший был ранее судим за наркотики и угрожал силовикам похожим на оружие предметом.

Ранее сообщалось, что убитый мужчина якобы украл из магазина обои на 8 тысяч рублей и скрылся дома в микрорайоне ЖБИ. Ситуацией уже заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Следственный комитет начал проверку инцидента.

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"Зачем было убивать?" Мать екатеринбуржца, расстрелянного за кражу обоев, отрицает судимость сына

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Теги: кража обоев, расстрел, росгвардия



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