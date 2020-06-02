Моряк из РФ, бывший узник «Митиги» обратился в ООН с обвинениями против ПНС

Автор Telegram-канала «Media Малькевич» сообщил, что моряк Сергей Самойлов, бывший узник ливийской тюрьмы «Митига», написал заявление в ООН. Самойлов намерен обратить внимание правозащитной организации на нарушение прав человека так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

В августе прошлого года капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев и старший помощник Сергей Самойлов вышли на свободу. Они провели почти три года в ливийской тюрьме «Митига». Их арест был незаконным. МИД РФ и Фонд защиты национальных ценностей приложили все усилия, чтобы освободить пленных россиян.

То, что пережили узники «Митиги», приводит в ужас. Моряки подвергались физическому насилию, пыткам, психологическому давлению. Спать приходилось на голом цементном полу, иногда в положении стоя. В камере, рассчитанной на 8 человек, содержалось до 70 заключенных.

Сергей Самойлов намерен добиться справедливости. Он требует привлечь власти ПНС к ответственности за несоблюдение прав человека и жестокое обращение. В заявлении ООН указаны конкретные имена обидчиков: министр МВД Фатхи Башага и начальник Береговой охраны аз- Абдул Рахман Милад, которого разыскивает Интерпол.

До сих пор в ливийской тюрьме удерживают россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По словам президента ФЗНЦ Александра Малькевича, заявление в ООН – только начало борьбы. Свидетели бесчинств представителей ПНС готовы дать показания. Малькевич призвал объединиться, чтобы триполитанские террористы наконец-то понесли наказание.