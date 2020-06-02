Моряк из РФ, бывший узник «Митиги» обратился в ООН с обвинениями против ПНС

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
терроризм, игил, боевик, сирия (2019) | Фото:Wupr.org

Моряк из РФ, бывший узник «Митиги» обратился в ООН с обвинениями против ПНС

Автор Telegram-канала «Media Малькевич» сообщил, что моряк Сергей Самойлов, бывший узник ливийской тюрьмы «Митига», написал заявление в ООН. Самойлов намерен обратить внимание правозащитной организации на нарушение прав человека так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

скан, документ, жалоба, ливия(2020)|Фото: документ, скан

В августе прошлого года капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев и старший помощник Сергей Самойлов вышли на свободу. Они провели почти три года в ливийской тюрьме «Митига». Их арест был незаконным. МИД РФ и Фонд защиты национальных ценностей приложили все усилия, чтобы освободить пленных россиян.

То, что пережили узники «Митиги», приводит в ужас. Моряки подвергались физическому насилию, пыткам, психологическому давлению. Спать приходилось на голом цементном полу, иногда в положении стоя. В камере, рассчитанной на 8 человек, содержалось до 70 заключенных.

Сергей Самойлов намерен добиться справедливости. Он требует привлечь власти ПНС к ответственности за несоблюдение прав человека и жестокое обращение. В заявлении ООН указаны конкретные имена обидчиков: министр МВД Фатхи Башага и начальник Береговой охраны аз- Абдул Рахман Милад, которого разыскивает Интерпол.

риа фан, совбез оон, жалоба, скан(2020)|Фото: РИА ФАН

До сих пор в ливийской тюрьме удерживают россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По словам президента ФЗНЦ Александра Малькевича, заявление в ООН – только начало борьбы. Свидетели бесчинств представителей ПНС готовы дать показания. Малькевич призвал объединиться, чтобы триполитанские террористы наконец-то понесли наказание.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Моряк из РФ, бывший узник «Митиги» обратился в ООН с обвинениями против ПНС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тюоьма митига, узник, ливия, максим шугалей, пнс, оон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети